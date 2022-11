Cina, incendio in una fabbrica nell'Henan: almeno 38 morti. VIDEO

Al momento non sono ancora chiare le cause dell'incendio, nel quale sono anche rimaste ferite due persone. Circa 200 soccorritori e 60 vigili del fuoco sono stati dispiegati sul posto. Arrestati alcuni "sospetti criminali"

E' di almeno 38 morti il bilancio di un incendio scoppiato in una fabbrica di Anyang, nella provincia centrale cinese di Henan. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Xinhua, secondo cui al momento non sono ancora chiare le cause dell'incendio, nel quale sono anche rimaste ferite due persone. Circa 200 soccorritori e 60 vigili del fuoco sono stati dispiegati sul posto.