Covid Cina, proteste a Pechino e Shanghai: schierate forze sicurezza

Le forze di sicurezza cinesi hanno riempito le strade di Pechino e Shanghai in seguito agli appelli online per un'altra notte di proteste per chiedere libertà politiche e la fine dei lockdown anti-Covid. La gente è scesa in piazza nelle principali città e si è radunata nei campus universitari di tutta la Cina in un'ondata di proteste a livello nazionale che non si vedeva dal 1989. La polizia ha presidiato i luoghi della protesta, eretto barriere, compiuto arresti, effettuato controlli anche sulla configurazione di app e Vpn e nelle zone indicate su Telegram come possibili luoghi di incontro per nuove manifestazioni.