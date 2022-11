Ed Lawrence, giornalista Bbc arrestato in Cina: è stato picchiato

Mondo

Cina, proteste contro restrizioni Covid: cortei e arresti. FOTO

Migliaia di persone in questi giorni tanno scendendo in piazza per protestare contro la politica della “tolleranza zero” al Covid, con limitazioni e lockdown imposti alla popolazione. Per la prima volta presi di mira anche il Partito comunista e il presidente, di cui sono state chieste le dimissioni. Oggi arrestate due persone a Shanghai. Rilasciato un reporter della Bbc, che afferma di essere stato picchiato dalla polizia

La politica della “tolleranza zero” al Covid, perseguita quasi senza sosta in quasi tre anni di pandemia, rischia di trasformarsi in un boomerang per la leadership cinese. Migliaia di persone stanno scendendo in strada a manifestare negli ultimi giorni in varie città della Cina. Per la prima volta le proteste hanno preso di mira direttamente il Partito comunista e il presidente Xi Jinping, di cui sono state chieste le dimissioni, insieme a una svolta democratica

La polizia ha arrestato due persone oggi a Shanghai, dove i manifestanti si sono riuniti durante il fine settimana per protestare contro le restrizioni sanitarie legate al Covid e chiedere più libertà. Interrogato dai giornalisti sul motivo dell'arresto, un agente di polizia ha dichiarato che una delle due persone "non aveva obbedito alle nostre disposizioni", rimandando alle autorità locali per maggiori dettagli