Cina Covid, proteste e scontri anche a Guangzhou

Salute e Benessere

Covid, verso nuove regole per isolamento degli asintomatici: le novità

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, è tornato a parlare della possibilità di alleggerire le regole in vigore. Al momento, il periodo da passare a casa per chi non ha sintomi è di cinque giorni, ma prima di tornare alle attività quotidiane è necessario un tampone con esito negativo

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci (in foto), ha detto che il governo è al lavoro su un disegno di legge per permettere ai positivi al Covid-19 asintomatici di “rientrare nelle loro attività” dopo cinque giorni. Non è la prima volta da quando è diventato ministro che Schillaci tocca l’argomento. Già qualche settimana fa aveva parlato dell’idea di eliminare “eventualmente anche il tampone finale”, almeno per chi non ha sintomi

COME FUNZIONA ADESSO L’ISOLAMENTO – L’ultima circolare che disciplina l’isolamento è dello scorso 31 agosto, firmata dall’ex ministro della Salute Roberto Speranza. Rispetto al regime precedente ci si era già mossi verso regole più soft. Le casistiche previste, con relative regole, sono in tutto tre