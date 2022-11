In Cina nelle ultime 24 ore sono state registrate 37.828 nuove infezioni, di cui 33.540 (l'88,6%) asintomatiche. Tra i 4.288 casi sintomatici, la stragrande maggioranza (4.236) è stata causata da trasmissione locale entro i confini del Paese. Nel primo briefing a Pechino con i media dalle proteste del weekend registrate in tutto il Paese, Cheng Youquan, direttore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha detto che i lockdown per stroncare la diffusione del virus dovrebbero essere revocati "il più rapidamente possibile". "Stiamo lavorando per far sì che gli asintomatici possano dopo cinque giorni rientrare nelle loro attività. Su questo, a breve, presenteremo un disegno di legge". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

