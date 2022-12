Obbligo vaccinale, attesa per la decisione della Consulta

Attesa - dopo la maxi-udienza svolta ieri a Palazzo della Consulta - per la decisione della Corte costituzionale sull'obbligo vaccinale antiCovid. I giudici torneranno stamane a riunirsi in camera di consiglio per concludere l'esame delle questioni di legittimità, sollevate con 11 ordinanze da diversi uffici giudiziari, sull'obbligo vaccinale introdotto con decreto legge nell'aprile 2021. L'obbligo oggi non riguarda più neanche il personale sanitario, ma la pronuncia della Corte resta molto attesa proprio per quello che è stato l'impatto delle previste sanzioni - quali la sospensione dal lavoro e le conseguenze economiche e di carriera - per chi non l'ha rispettato. Tra i 'nodi' messi in luce nelle ordinanze di rimessione trasmesse alla Corte, la mancata previsione, per chi ha scelto di non vaccinarsi, di essere adibito a mansioni senza contatto con il pubblico.