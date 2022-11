Le Parisien: “Macron indagato per finanziamento illecito”

Le indagini, in base a quanto emerso, riguardano i legami tra il presidente francese e la società di consulenza McKinsey. L'accusa è quella di "favoritismo" e "finanziamento illecito della campagna elettorale" del 2017

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese “ Le Parisien ”, il presidente Emmanuel Macron risulta indagato, nell’ambito di un'indagine giudiziaria, con l'accusa di "favoritismo" e "finanziamento illecito della campagna elettorale" del 2017 da parte della Procura finanziaria nazionale (PNF). Le indagini, in base a quanto emerso, riguardano i legami tra lo stesso premier francese e la società di consulenza McKinsey.

L'indagine della Procura finanziaria nazionale

In particolare, la Procura finanziaria nazionale ha incaricato tre giudici istruttori affinché facciano luce sulle condizioni in cui sono stati assegnati alla società americana McKinsey alcuni contratti pubblici per "importi colossali".