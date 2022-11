Migranti, Francia: "Da Italia brutto gesto ma cooperazione va avanti"

A dirlo sono fonti dell’Eliseo, secondo cui “le persone sbarcate a Tolone saranno detratte dal numero che accogliamo quest'anno”. Parigi intanto nega l’ingresso a 123 migranti su 234 della Ocean Viking. Piantedosi: “Il sogno migratorio dei giovani dall'Africa non va gestito da trafficanti” ascolta articolo Condividi

La gestione italiana del caso della Ocean Viking è stato "un brutto gesto”, "l'importante è continuare la cooperazione e non fermarsi qui”: a dirlo è l'entourage del presidente Emmanuel Macron, che ha sottolineato come “le persone sbarcate a Tolone saranno detratte dal numero che accogliamo quest'anno" nell'ambito del meccanismo di solidarietà "con l'Italia”. Intanto il Ministero dell’Interno di Parigi ha fatto sapere che dei 234 naufraghi sbarcati a Tolone, 123 sono oggetto di un "rifiuto d'ingresso" in Francia (LO SPECIALE MIGRANTI).

"Lavorare insieme per trovare soluzioni" Le fonti vicine al presidente francese, secondo quanto riporta l'Ansa, hanno sottolineato come "dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni efficaci per l'immigrazione". Per poi aggiungere: "Semplicemente, ciò che è molto chiaro, è che le persone che abbiamo accolto, saranno detratte dalla rilocalizzazione nel quadro degli acccordi che abbiamo con l'Italia". I ministri dell'Interno dell'Ue si riuniranno il 25 novembre a Bruxelles per discutere della politica migratoria dopo la crisi franco-italiana. Francia nega l'ingresso a 123 migranti su 234 Intanto, come detto, 123 dei 234 naufraghi sbarcati a Tolone dalla nave umanitaria Ocean Viking sono oggetto di un "rifiuto d'ingresso" in Francia. A dirlo è il Ministero dell'Interno di Parigi.

Piantedosi: "Sogno migranti non va gestito da trafficanti" Sul tema dei migranti è tornato a parlare anche il ministro dell'Interno italiano, Matteo Piantedosi: "Il sogno migratorio dei giovani dall'Africa deve essere gestito da noi e dai Paesi da cui provengono, non dai trafficanti", ha detto l'ex prefetto. "L'Italia ha fatto tornare la giusta attenzione degli organismi d'Europa sul tema. Il piano ruota sulla convinzione che serve ogni azione di fermezza per respingere i traffici illegali nel Mediterraneo, una via su cui siamo d'accordo tutti anche alla luce della indagine della magistratura a Caltanissetta su cosa ruota attorno al traffico di uomini in arrivo dal Nordafrica. La fermezza che vogliamo opporre e mantenere deve essere compensata con canali di flussi di ingresso legali e da un corridoio umanitario che noi siamo gli unici che già facciamo in Europa".