Nell'ultimo sondaggio effettuato da Euromedia Research, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito con il 28,5%, con una crescita dello 0,1% dal precedente sondaggio del 26 ottobre scorso. Il Pd mantiene la seconda posizione della classifica con il 17,4% (+0,4%). M5S in leggero calo, al 16,5% (-0,8%). Infine la Lega cresce e si attesta al 10,2% (+0.7%). La fiducia dell’elettorato in Fdi è dovuta, secondo il sondaggio pubblicato sul sito di Fanpage, in gran parte alla capacità del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nella gestione degli sbarchi.

Il sondaggio sui migranti

approfondimento

Migranti: in 102 sbarcano in Salento, c'è un morto

Euromedia Research ha chiesto al suo campione se condivide la politica sui migranti del nuovo governo Meloni: il 54% è favorevole, il 38,4% non la condivide, gli indecisi sono il 7,6% non risponde. Infine, è stato chiesto se le Ong svolgono un ruolo politico oltre a quello che li porta a soccorrere e salvare centinaia di persone: per il 59,8% svolgono anche un ruolo politico, per il 26,8% del campione svolgono il solo ruolo di salvare vite in mare; il 13,4% non risponde alla domanda. Per quanto riguarda la crisi diplomatica tra Italia e Francia, innescata dal caso Ocean Viking il 60,6% del campione dà ragione all'Italia, il 13,7% no, mentre non si esprimono sull'argomento il 25,7%.