12/15 ©IPA/Fotogramma

In occasione della prima visita della casa reale spagnola in Croazia, Letizia di Spagna ha sfoggiato un coat dress, letteralmente abito a cappotto, verde bottiglia già noto agli osservatori dei suoi look poiché era stato indossato a Londra, lo scorso marzo, per la messa commemorativa del principe Filippo. A causa del maltempo, la Regina si è coperta con una mantella nera con collo di pelliccia, un modello di Carolina Herrera, splendidamente accessoriata con scarpe, borsa a mano e guanti in pelle in tinta

