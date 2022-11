Premio a Harry e Meghan, un milione per partecipare alla cena

I Duchi di Sussex saranno insigniti del riconoscimento "Ripple of Hope" durante un ricevimento di gala a New York: prezzi folli per partecipare all’evento

Serve un milione di dollari per sedersi a tavola con Harry e Meghan. E' la cifra da capogiro richiesta per poter partecipare il 6 dicembre a New York al banchetto di gala durante in quale verrà assegnato il "Ripple of Hope", riconoscimento che viene dato a personalità che si sono distinte per la loro attività umanitaria, filantropica e in difesa dei diritti. Sono previsti anche pacchetti più "economici", come quello da 500mila dollari che consente l'accesso a una reception cui saranno presenti, ovviamente, anche i duchi di Sussex.