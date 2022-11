8/15 ©IPA/Fotogramma

IL SIMBOLO DEL PAPAVERO ROSSO – Il Remembrance Day è noto anche come Poppy Day per via del papavero, simbolo di questo giorno. La celebrazione parte dalle 11 dell’11/11, in ricordo della fine della Prima guerra mondiale, avvenuta proprio in quell’ora e in quel giorno del 1918, quando i tedeschi si arresero in maniera incondizionata

