Rania di Giordania e Re Abdullah II Ibn Al Hussein sono stati in Vaticano per un'udienza con Papa Francesco. Gli osservatori hanno notato che la Regina ha abbinato al suo abito nero - un dress-code che, per tradizione, viene imposto a tutte le sue pari di paesi non cattolici - un foulard in seta bianco, opzione apparentemente fuori dal protocollo che, in realtà, non viene più osservato tassativamente come in passato. Nel 2013, sempre al cospetto del Papa, la Regina araba aveva indossato un foulard dello stesso tipo e colore

