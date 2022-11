Migranti, Le Pen: “L'Italia ha ragione, governo francese ipocrita”

Marine Le Pen, deputata all'Assemblea nazionale accusa il governo francese di comportarsi in maniera ipocrita sui migranti. L’esponente dell’opposizione ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove critica l’operato del presidente Emmanuel Macron sulle ultime vicende relative agli sbarchi degli extracomunitari in Europa. Le Pen in polemica con il suo governo tende una mano al premier italiano Giorgia Meloni.

"Il governo è favorevole all'immigrazione"

La Le Pen critica l’intero sistema di accoglienza dei migranti. “Perché le imbarcazioni delle Ong – ha evidenziato ancora l’esponente della destra transalpina – che io considero complici degli scafisti, non approdano in Algeria, o ancora più vicino in Tunisia? Quelli non sono porti sicuri? È un atteggiamento di grande disprezzo nei confronti di quei Paesi, oltretutto incomprensibile visto che ogni anno centinaia di migliaia di europei vanno a passare le loro vacanze in Tunisia. I porti tunisini sono sicuri per i turisti e non per la Ocean Viking? La verità è che il governo francese è favorevole all'immigrazione e non lo vuole dire”.