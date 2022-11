4/10 ©Ansa

In varie città, appaiono anche striscioni che chiedono l' "intervento federale" mentre risuona l'inno nazionale, cantato a squarciagola dai presenti. Secondo alcuni osservatori, l'obiettivo dei dimostranti è quello di coinvolgere le forze armate per far applicare l'articolo 142 della Costituzione, che prevede il loro intervento per la "difesa della patria" e "a garanzia dei poteri costituzionali"