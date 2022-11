Elezioni Brasile, Bolsonaro non parla e sale la tensione. FOTO

Il presidente uscente non ha ancora riconosciuto la vittoria di Lula. I suoi sostenitori stanno protestando in diverse città. In almeno 25 Stati hanno creato blocchi stradali, paralizzando vie e autostrade. Stanno anche organizzando dei sit-in davanti alle caserme per chiedere un “intervento federale”. L’obiettivo sarebbe quello di dare tempo al leader sconfitto di decidere come pronunciarsi ufficialmente riguardo al ballottaggio. Intanto, Bolsonaro ha convocato una riunione di emergenza col ministro della Difesa