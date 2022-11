Brasile, Bolsonaro rompe il silenzio e autorizza transizione con Lula

Il presidente uscente parla per la prima volta, a quasi 48 ore dalla sconfitta nel ballottaggio. "Il nostro sogno continua, più vivo che mai", dice in un discorso durato meno di 3 minuti. “Continuerò ad obbedire alla Costituzione”, aggiunge. Ringrazia i suoi elettori e riguardo ai blocchi stradali dei suoi sostenitori spiega: scaturiscono da "un sentimento d'indignazione e di ingiustizia per il processo elettorale”. Il processo di transizione "inizierà nel rispetto della legge", dice poco dopo il capo del suo staff

Il presidente uscente del Brasile Jair Bolsonaro ha rotto il silenzio a quasi 48 ore dal ballottaggio che ha visto la vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva . Il leader conservatore non ha riconosciuto esplicitamente la vittoria del suo sfidante, ma ha autorizzato la transizione. Nelle scorse ore, il silenzio di Bolsonaro ha alimentato tensioni nel Paese, con i suoi sostenitori che sono scesi in strada per protestare contro i risultati elettorali e hanno creato blocchi stradali.

Il discorso di Bolsonaro

Il discorso di Bolsonaro è durato meno di tre minuti. "Il nostro sogno continua, più vivo che mai", ha detto in una conferenza stampa dal Palacio do Planalto a Brasilia. "Siamo per l'ordine e il progresso. Sono stato sempre etichettato come antidemocratico pur muovendomi dentro la Costituzione", ha aggiunto. E ha sottolineato che "continuerà a obbedire alla Costituzione". Bolsonaro ha poi ringraziato "i 52 milioni di elettori che mi hanno votato il 30 ottobre". Parlando dei blocchi stradali dei suoi sostenitori, poi, ha spiegato che scaturiscono da "un sentimento di indignazione e di ingiustizia per il processo elettorale”. “Le manifestazioni pacifiche saranno sempre le benvenute, ma i nostri metodi non possono essere quelli della sinistra", ha concluso.