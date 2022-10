Seul, i morti salgono a 151. Yoon: “Disastro che non doveva accadere”

4/12 ©Ansa

Le televisioni locali hanno mostrato decine di ambulanze dirette al Soon Chun Hyang University Hospital, dove erano stati trasportati i primi feriti. Halloween è stato festeggiato per la prima volta in Corea del Sud con eventi pubblici dall'inizio del 2020 della pandemia del Covid-19, senza tra l'altro l'obbligo di uso delle mascherine all'aperto. Il disastro è avvenuto a Itaewon, distretto della movida di Seul, dove si stima si fossero ammassate fino a 100.000 persone, per lo più adolescenti e poco più che ventenni, intasando gli stretti vicoli della zona

