COSA SI SA – Le prime richieste di aiuto riguardavano decine di persone colte da arresto cardiaco in un vicolo stretto di Itaewon, distretto della città dove si trova l’Hamilton Hotel, popolare luogo di ritrovo di Seul. Secondo quanto riporta l’Associated Press, che cita fonti locali, la calca si sarebbe formata a causa di un presunto avvistamento di una celebrità, non identificata

Seul, calca durante party di Halloween: 120 morti e 100 feriti