Seul, calca durante party: decine di persone in arresto cardiaco

Decine di persone sarebbero state colte da un arresto cardiaco in un popolare locale di Seul, capitale della Corea del Sud. A riferirlo è la Bbc, che riporta quanto dichiarato dai vigili del fuoco, che sostengono ci sia stata una calca nel quartiere di Itaewon, con diverse segnalazioni di "respiro affannoso". Choi Cheon-sik, un funzionario della National Fire Agency, ha detto che circa 100 persone sono rimaste ferite durante l'ondata di folla sabato notte nel quartiere ricreativo di Itaewon e che circa 50 erano in cura per arresto cardiaco all'inizio di domenica. Secondo quanto riportano i media locali, nella zona ci sarebbero 100mila persone che festeggiavano il primo Halloween all’aperto.

Cosa si sa

Choi ha dichiarato che si credeva che le persone fossero morte schiacciate dopo che una grande folla aveva iniziato a farsi avanti in un vicolo piuttosto stretto nei pressi dell'Hamilton Hotel, un importante luogo di feste a Seul. Una situazione che avrebbe generato un panico di massa, secondo l'agenzia di stampa Yonhap: le immagini disponibili mostrano decine di persone stese, che ricevono i soccorsi. Il presidente della Repubblica Yoon Suk-Yeol ha chiamato i soccorsi per la calamità e 400 soccorritori da tutto il Paese sono stati inviati a Seul per fronteggiare l’emergenza. Al momento ci sarebbero 140 ambulanze sul posto per curare le vittime. Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, ha interrotto il suo viaggio in Europa e ha deciso di tornare nella capitale.