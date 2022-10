Usa, foto di minatore alla partita di basket col figlio diventa virale

L'uomo, Michael McGuire , si è presentato all'arena direttamente dalla miniera ancora ricoperto di fuliggine per non far perdere il match alla sua famiglia. L'immagine è stata postata dall'allenatore dei Kentucky Wildcats, la squadra di casa

La foto di un minatore di Pikeville, città nel Kentucky, che si è recato a una partita di basket col figlio di 3 anni ancora ricoperto di fuliggine è diventata virale sui social network. L’immagine è stata scattata nell’Appalachian Wireless Arena dove giocavano i Wildcats, la squadra dell'Università del Kentucky. Il match era stato organizzato per raccogliere fondi per le persone colpite dalle inondazioni dello scorso agosto.

Dalla minera al match di basket per non perdere il match col figlio

L’uomo, Michael McGuire, secondo quanto riportato dai media locali, aveva lavorato dalle 6:30 alle 16:00 e aveva solo 45 minuti per arrivare all’arena e non voleva perdere un solo momento della prima volta di suo figlio a una partita di basket, quindi ha deciso di andarci senza passare di casa e lavarsi. “Mio marito è cresciuto guardando con suo padre la pallacanestro in tv – ha detto la moglie Mollie, ripresa da Fox news - quindi per lui era importante iniziare questa tradizione con Easton (il figlio, ndr)".