La campionessa di basket americana è detenuta in un carcere russo da febbraio, dopo essere stata fermata in un aeroporto di Mosca e condannata a nove anni di reclusione per possesso di stupefacenti. In attesa nella sentenza di appello, riesce a parlare con la moglie Cherelle: "La telefonata più inquietante della mia vita"

La star della WNBA e medaglia d’oro olimpica Brittney Griner sta perdendo ogni speranza di poter tornare a casa. Griner è detenuta in un carcere russo da febbraio, dopo essere stata fermata in un aeroporto di Mosca e condannata a nove anni di reclusione perché in possesso di un grammo di olio di hashish.

“È stata la telefonata più inquietante della mia vita” ha riferito la moglie Cherelle alla Cbs in seguito alla seconda telefonata tra le due. La prima volta che si erano sentite, la giocatrice sembrava fiduciosa che le cose si sarebbero risolte ma durante la seconda chiamata la moglie di Griner ha avvertito tutta la sua disperazione. “Nel momento in cui ho riattaccato, penso di aver pianto per circa due, tre giorni di fila. È stata la telefonata più inquietante che avessi mai fatto... Si sentiva che non stava bene. Non so se le è rimasto qualcosa dentro per continuare a svegliarsi ogni giorno ed essere in un posto dove non ha nessuno che possa confortarla. È nel momento più difficile in assoluto della sua vita”.