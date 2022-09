Usa, madre incita figlia contro un'avversaria di basket: multata

“Faresti meglio a colpirla”. Così una madre si è rivolta alla figlia durante una partita di basket giovanile nel sud della California. A scatenare la sua ira un banale scontro di gioco. Al termine del quale, la figlia ha poi dato un pugno in faccia all'altra giocatrice, facendola cadere a terra e provocandole una commozione cerebrale Il padre della minorenne che ha compiuto il gesto, Corey Benjamin, ex giocatore NBA, ha detto alla KNBC di essere "scioccato e deluso" dal comportamento della figlia e che non rifletteva i valori della sua famiglia. L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Orange, a dicembre, ha accusato la madre di 44 anni per percosse e incitamento di un minore a delinquere. Il giudice ha ora deciso che la donna dovrà pagare un risarcimento di 9.000 dollari e seguire corsi di gestione della rabbia per assistere di nuovo alle partite di basket. Non è chiaro se anche la figlia sia stata accusata.