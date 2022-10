Polonia, perdita petrolio in oleodotto che collega Russia all'Europa

La falla è stata rilevata in una sezione del tubo a circa 70 chilometri dalla città centrale polacca di Plock. La seconda linea dell'oleodotto e altri elementi dell'infrastruttura di Pern funzionano normalmente. Berlino afferma che le consegne di petrolio sono "ininterrotte". Gli 007 di Varsavia hanno aperto un'inchiesta sul guasto: "Tutte le ipotesi sono possibili'. Dalle prime informazioni emerse, i danni sarebbero involontari e non esito di un sabotaggio, come riferisce il ministero dell'Economia tedesco

L'operatore polacco dell'oleodotto Druzhba (Amicizia), Pern, ha annunciato una perdita sulla seconda linea dell'infrastruttura che trasporta il petrolio dalla Russia all'Europa. "La causa della perdita nell'oleodotto Druzhba è attualmente sotto inchiesta. Finora non vi è alcuna indicazione della causa del guasto. Tutte le ipotesi sono possibili", ha scritto su Twitter il portavoce del coordinatore dei servizi di intelligence polacchi Stanislaw Zaryn. Dalle prime informazioni emerse, i danni sarebbero involontari e non esito di un sabotaggio, come riferisce in una nota il ministero dell'Economia tedesco. Le informazioni non sono però ritenute definitive, si precisa.

Seconda linea dell'oleodotto funziona

Secondo il comunicato dell'azienda, la perdita è stata rilevata nella sezione occidentale del Druzhba, a circa 70 chilometri da Plock, in Polonia. La seconda linea dell'oleodotto e altri elementi dell'infrastruttura di Pern funzionano normalmente, come ha dichiarato la società. L'oleodotto Druzhba fornisce il petrolio alle raffinerie bielorusse e transita verso l'Europa. L'oleodotto ha origine nella regione russa di Samara e si divide in due sezioni - settentrionale e meridionale - e attraversa Bielorussia, Ucraina, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania, Ungheria, Lettonia e Lituania.