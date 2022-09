Usa, donna condannata al carcere per una lite su un volo

Una donna di New York è stata condannata a quattro mesi di prigione per un alterco con i membri dell'equipaggio e con i passeggeri a bordo di un volo partito lo scorso anno da Dallas e diretto a Los Angeles, poi fatto atterrare a Phoenix. I pubblici ministeri federali hanno riferito che la donna, Kelly Pichardo, insieme ad un’altra passeggera è stata protagonista di una serie di comportamenti intimidatori ad alta quota. Entrambe sono state fatte scendere dall'aereo dopo che questo è atterrato all'aeroporto internazionale di Phoenix Sky Harbor, il 24 febbraio del 2021, come racconta Nbcnews.com.