Jet privato "fantasma" precipitato nel Mar Baltico: 4 morti

Un jet privato, con quattro persone a bordo, diretto in Germania, è entrato ingiustificatamente nello spazio aereo svedese ed è precipitato a largo della città di Ventspils, in Lettonia. Lo riferiscono le autorità svedesi

È precipitato in Lettonia un jet privato, con quattro passeggeri, dopo avere attraversato lo spazio aereo svedese. Inutili i tentativi di contattare i piloti. L'aereo era partito ieri pomeriggio da Jerez, nel sud della Spagna ed era diretto a Colonia, in Germania. Giunto nello spazio aereo tedesco, non ha però risposto ai controllori di volo ed è entrato nello spazio aereo svedese, per poi dirigersi verso est. Le autorità tedesche hanno ripetutamente cercato di contattare i piloti e i passeggeri a bordo, senza ottenere risposta.

Il Cessna 551 registrato in Austria

Caccia tedeschi si sono avvicinati all'aereo per cercare di capire cosa stesse succedendo. "La speranza era quella di prendere contatto con l'equipaggio, ma non hanno visto nessuno in cabina", ha riferito il capo del soccorso aereo svedese, Lars Antonsson, all'agenzia TT. Il velivolo, un Cessna 551 registrato in Austria, ha continuato a volare con il pilota automatico proseguendo verso nord est nel Mar Baltico. E verso le 19:45 locali, dopo aver presumibilmente terminato il carburante, è precipitato in mare. Mezzi di soccorso sono stati inviati nella zona.