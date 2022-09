In vacanza con i bambini, 16 cose da fare e vedere gratis a New York

New York meta da sogno per i bambini. Ma cosa possono fare e vedere i più piccoli senza pagare un solo dollaro? Noi vi proponiamo 16 idee, tutte completamente gratuite. ascolta articolo Condividi

New York città per famiglie? Di certo è una città che regala parecchie opportunità per chi viaggia con bambini: giornate a ingresso gratuito nei musei, concerti e film gratuiti, sessioni di storia gratuite ed eventi a costo zero. Musei Per i bambini curiosi molti musei a New York, in determinati orari, offrono l’ingresso gratuito. Vediamone alcuni: Museo dei bambini di Brooklyn Giovedì free, dalle 14:00 alle 18:00 Questo museo di Crown Heights, ospita circa 30.000 manufatti e oggetti (oltre ad alcune creature viventi). C'è anche una sezione speciale, Totally Tots, per bambini fino a 6 anni. Museo dei bambini di Manhattan Gratis ogni primo venerdì del mese, dalle 17:00 alle 20:00 I piccoli frequentatori del museo possono ballare, correre, risolvere problemi, progettare e fare musica. Il tuttop in un locale dell'Upper West Side. Le mostre si concentrano sulla salute, la diversità e cartoni animati, oltre a workshop e eventi speciali. Museum of the Moving Image Gratuito per i bambini sotto i 3 anni e gratuito il venerdì dalle 16:00 alle 20:00 I piccoli cinefili possono recarsi ad Astoria per la più grande collezione del paese di artefatti di immagini in movimento. Questa istituzione interattiva rende omaggio a tutti gli aspetti di film, programmi televisivi e media digitali, dalla tecnologia all'impatto sociale.

Sala della scienza di New York Venerdì libero dalle 14:00 alle 17:00 e domenica dalle 10:00 alle 11:00 I bambini si cimentano con la scienza e la tecnologia in questa istituzione del Queens che ospita oltre 450 mostre. Museo della fattoria della contea di Queens Gratis tutti i giorni (solo alcuni eventi pubblici prevedono il pagamento di un biglietto) Si tratta di una fattoria con capre, galline e maiali; un frutteto (da cui è possibile acquistare mele nei fine settimana di ottobre) e vecchi fabbricati agricoli. Showboat Barge Giovedì gratuito dalle 16:00 alle 20:00 e sabato dalle 13:00 alle 17:00 Ormeggiata a Red Hook c’è una storica chiatta di legno. Siamo a Brooklyn, non lontano dal Fairway Market. Se si è fortunati ci si può imbattere in un evento legato alla magia, alla musica o alla storia (alcuni potrebbero essere a pagamento). Il sabato alle 16:00, di solito c'è un recital gratuito di un'ora dedicato ai bambini.

Zoo e giardini Per esplorare il regno degli animale e gli habitat vegetali di New York senza spendere un centesimo, si possono visitare gli zoo cittadini. In particolare quello di Staten Island, l'Acquario di New York o i colorati giardini di Wave Hill. Giardino botanico di New York Gratuito il mercoledì dalle 10:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 10:00. Sono a pagamento le aree de il giardino dei bambini e il giardino d'inverno. Giardino botanico del Queens Gratuito dal 1 novembre al 31 marzo; gratuito il mercoledì, dalle 15:00 alle 18:00 e la domenica, dalle 9:00 alle 11:00, dal 1 aprile al 31 ottobre Zoo di Staten Island Mercoledì gratis (e alcuni martedì invernali), dalle 14:00 alle 16:45

LC Kids Artisti presso l'atrio David Rubenstein Primo sabato del mese gratis Cerchi un modo per far appassionare i bambini alla musica e ad altre arti, senza una lezione costosa? Portali qui, dove possono interagire con gli artisti e conoscere molte culture diverse. New York Public Library Proiezioni gratuite, discorsi d'autore, concerti, teatro e altro, quasi tutti i giorni I libri non sono le uniche cose gratuite nelle biblioteche pubbliche della città. Troverai anche intrattenimento in molte filiali, come i programmi culturali e artistici KidsLIVE e TeenLIVE presso la New York Public Library e le proiezioni dei migliori film presso la Brooklyn Public Library. Alla Queens Public Library ci sono giornate di gioco, esperimenti scientifici e club di Lego.

Teatro al Museo d'Arte Moderna Biglietti gratuiti per il cinema il venerdì, dalle 16:00 alle 20:00; proiezioni sempre gratuite per i minori di 16 anni Vale la pena essere un bambino al MoMA. Controlla moma.org per un programma di proiezioni, che si svolgono durante la settimana, per vedere quali film per famiglie sono disponibili (un sabato al mese si svolge anche un programma gratuito di film per famiglie). Opere teatrali Teatro estivo gratuito In estate gli spettacoli teatrali diventano gratuiti. IL Teatro Lucille Lortel, una realtà senza scopo di lucro crede che tutti dovrebbero avere accesso alle arti, da metà luglio a metà agosto, propone prima di ogni spettacolo un altro gratuito. Per informazioni aggiornate sulla produzione, visitare theatreworksusa.org.