Air France, rissa tra due piloti durante il volo Ginevra-Parigi

L'incidente è avvenuto nel luglio scorso. La collutazione è cominciata subito dopo il decollo e si è fermata solo grazie all'intervento degli assistenti. Ora i due sono stati sospesi e sono sotto indagine. La compagnia aerea: "Comportamento inadeguato ma non ha influito sulla sicurezza"

Due piloti di Air France sono stati sospesi dopo che, nel luglio scorso, un litigio tra loro è sfociato in una vera e colluttazione nella cabina di pilotaggio su un volo Ginevra-Parigi. Lo ha reso noto un funzionario della compagnia francese il 28 agosto, che ha anche sottolineato come lo scontro fisico tra i due non abbia influito sulla sicurezza del volo che ha viaggiato ed è atterrato senza problemi.