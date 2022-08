Terrore sull'aereo, ubriaco prova ad aprire il portellone in volo

Panico a bordo durante il volo Tui Airways da Paphos, città di Cipro, a Manchester . Un uomo in evidente stato di alterazione ha tentato di aprire la porta di emergenza durante il viaggio. Sono stati i passeggeri a bloccarlo per evitare il peggio, che hanno anticipato l’intervento del personale della compagnia.

Il volo fatto atterrare a Zagabria per questioni di sicurezza

L’uomo, prima di provare a spalancare il portellone dell’aereo, aveva dato segni di squilibrio: prima pregando sul pavimento del boeing, poi vaneggiando – avrebbe detto ai passeggeri “Ci vediamo in paradiso” - e infine minacciando tutti i presenti, compreso i piloti nella cabina di pilotaggio. Come riportato da Manchester Evening News, testimoni hanno riferito che l’uomo avrebbe assunto una sostanza che potrebbe essere cocaina. Una volta bloccato l'uomo, il volo è stato quindi “deviato” sullo scalo di Zagabria per questioni di sicurezza.