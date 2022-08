Dovevano partire alle 17, l'aereo è stato riprogrammato alle 22.15 e diversi passeggeri si sono sentiti male per la lunga permanenza al caldo nell'aeromobile, tanto che a Orio al Serio alle 19.30 sono arrivate due ambulanze della Croce Rossa. Sei passeggeri con i maggiori problemi - scrive oggi il Corriere della Sera nell'edizione bergamasca - sono stati curati sul posto, nessuno ha scelto il ricovero.

La situazione a Orio al Serio

Sono stati gli stessi passeggeri del volo UJ931 della compagnia Al Masria, diretto al Cairo, a chiamare il 118. Il decollo era previsto per le 17, ma l'aereo ha perso lo slot ed è dovuto restare in pista in attesa del nuovo orario di partenza, spostato alle 20. Qualcuno ha avuto crisi di caldo, altri attacchi di panico, tanto da chiedere soccorso ai sanitari.