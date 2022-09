La musica di QAnon al comizio di Trump

Il comizio di Trump in Pennsylvania, sabato scorso, era pieno di riferimenti al mondo di QAnon, l'elaborata fantasia di complotto secondo la quale i leader democratici fanno parte di una setta internazionale dedita allo sfruttamento violento dei minori. "Il Deep State", ha detto a un certo punto Trump, "ha provato senza sosta a fermare me e voi". E ancora: "il nostro Paese sta andando all'inferno". Parlando del comizio tenuto da Biden proprio in Pennsylvania, qualche giorno prima, l'ex presidente ha commentato: Mi è piaciuta la luce rossa dietro di lui, come se fosse il diavolo" ( AMERICA CONTRO: SKY TG24 RACCONTA GLI USA ).

La retorica di QAnon

Il Deep State, l'inferno, il diavolo, sono tutti elementi frequenti nella retorica cospirazionista di QAnon, una narrazione manichea e apocalittica in cui bene e male sono nettamente distinti e in lotta perenne tra loro. Verso la fine, Trump ha dipinto la sfida in atto come un Armageddon dai confini ben più ampi di quelli della semplice politica: "Insieme ci opponiamo contro alcune delle forze più minacciose, degli interessi più radicati e dei nemici più maligni che il popolo abbia mai conosciuto".

I complottisti applaudono

Com'era prevedibile, l'intervento - durato circa un'ora e mezza - ha galvanizzato i seguaci di QAnon. Nelle chat collegate al culto l'entusiasmo era palpabile. Una donna che ha partecipato all'evento ha scritto: "Quando Trump è salito sul palco è stato come se tutti fossimo un'unica persona. Ho capito meglio cosa significhi WWG1WGA. Ma i media naturalmente non dicono la verità". WWG1WGA è lo slogan di QAnon: Where We Go One We Go All, che suona come "tutti per uno, uno per tutti". E qui arriva la parte migliore.