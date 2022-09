Usa Weekly News, Biden: “Eguaglianza e democrazia sotto attacco”

8/20 ©Getty

“MAGA male per il paese” - “Joe Biden pensa che Make America Great Again sia un male per il Paese. Lui chiede di fermare il movimento Maga perché è una minaccia. In realtà è una cosa grande per il nostro Paese”. Lo ha detto Donald Trump in un comizio in Pennsylvania. “Il pericolo per la democrazia viene dalla sinistra radicale, non dalla destra. A novembre ci riprenderemo il Paese”, ha assicurato davanti ad una folla esultante