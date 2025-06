Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 giugno: la rassegna stampa

Dazi, guerra e riarmo al centro del vertice dei 27 a Bruxelles. Trump ha fatto sapere che potrebbe prorogare la scadenza del 9 luglio per l’entrata in vigore delle nuove tariffe su merci europee. I leader Ue hanno concordato di prorogare per altri sei mesi le sanzioni contro la Russia, ma restano divisi sulle sanzioni contro Israele. Intesa raggiunta tra Washington e Pechino su come accelerare le spedizioni di terre rare verso gli Stati Uniti. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola