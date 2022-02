QAnon, complottisti Usa identificati grazie all'analisi linguistica

Hanno un nome gli autori dei messaggi complottisti che si firmano sul web con la lettera Q che sta per QAnon, il più famoso movimento cospirazionista al mondo . Lo rivela il New York Times. Due team di detective linguistici, uno svizzero e l’altro francese, con l’aiuto di un software che analizza lo stile di scrittura, sono riusciti a scoprire chi ha dato vita a Mister Q. Uno dei padri fondatori è Paul Furber, 55 anni, sudafricano di Johannesburg, sviluppatore di software che 5 anni fa avrebbe scritto il primo messaggio sul web: "Aprite gli occhi, molti nel nostro governo sono adoratori di Satana” recitava il post . L’altro uomo misterioso che si cela dietro Q è un americano di nome Ron Watkins, che avrebbe commentato e rilanciato i post.

In 5 anni QAnon è diventato un fenomeno mondiale

Mister Q, nato nel 2017 in America, è diventato negli anni una figura quasi mitica, attorno alla quale si sono riconosciute milioni di persone in tutto il mondo. Anche in Italia, ma soprattutto negli Stati Uniti. Tra gli insurrezionisti che presero parte, il 6 gennaio 2021, all'assalto al Congresso c'erano molte persone legate al movimento QAnon. I due gruppi di ricerca con i loro studi statistici hanno trovato conferme sui nomi con un grado di affidabilità pari al 99 per cento. I due fondatori hanno subito negato qualsiasi coinvolgimento sostenendo di essere solo commentatori dei messaggi di Mister Q. Ma lo stile di scrittura li ha traditi, la successione e la scelta delle parole infatti non lascerebbero dubbi agli investigatori