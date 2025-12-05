Morto l'archistar Frank Gehry: progettò il Guggenheim di Bilbao

Considerato un titano dell'architettura, si è spento all'età di 96 anni nella sua casa di Santa Monica. Nel corso della sua carriera ha ideato alcuni degli edifici più riconoscibili al mondo, molti dei quali sono considerati capolavori

Frank Gehry, uno dei giganti dell'architettura contemporanea, è morto a 96 anni nella sua casa di Santa Monica dopo una breve malattia respiratoria. Celebre per le vele svolazzanti di titanio che hanno rivoluzionato i panorami urbani da Los Angeles a Bilbao, Gehry è stato un Borromini del Ventesimo secolo: uno scultore, oltre che un architetto, i cui capolavori, per forza viscerale e capacità di suscitare emozioni, gareggiavano inconsciamente con i maestri dell'architettura barocca del XVII secolo. Gerhy sarà ricordato per il Guggenheim Museum Bilbao, una esuberante costruzione rivestita in titanio innalzata in quella che era allora una città industriale in declino sulla costa settentrionale della Spagna: fu una sensazione quando aprì nel 1997, rendendo il canadese nato a Toronto l'architetto nordamericano più riconoscibile dai tempi di Frank Lloyd Wright. Una composizione di volumi curvilinei di argento scintillante che sembravano esplodere dal terreno, il Guggenheim sembrava sfidare la gravità, giocando con forme fluide, linee spezzate e materiali industriali: oltre al titanio, l'acciaio e il vetro. Considerato una delle opere più importanti del Novecento, il museo innescò il cosiddetto "Bilbao effect", il modello urbanistico secondo cui un singolo edificio iconico può trasformare l'immagine e l'economia di un'intera città.

Un innovatore anche sul piano tecnologico

Ma non c'è stato solo il museo di Bilbao nel portafoglio del premio Pritzker e Praemium Imperiale (i due Oscar dell'architettura). Tra le sue opere più note si contano la Walt Disney Concert Hall a Los Angeles, la Fondazione Louis Vuitton a Parigi, un edificio così etereo che sembra fatto di vetro soffiato, la Dancing House di Praga (soprannominata Ginger e Fred), ma anche il restyling del Museum of Fine Arts di Filadelfia, da lui affrontato dall'interno, nello spirito del cardiochirurgo che rimuove gli ostacoli che bloccano la circolazione. Gehry è stato un innovatore anche sul piano tecnologico: il suo studio ha sviluppato l'uso di software derivati dall'aeronautica per la modellazione digitale che hanno reso possibili le geometrie ardite.

Portò l'arte nel cuore dello spazio urbano

Un creatore di "paesaggi" più che edifici, capace di trasformare la materia in movimento e di portare l'arte nel cuore dello spazio urbano, Gehry aveva fatto irruzione nel mondo dell'architettura nel 1978 con il completamento di una casa a Santa Monica: un bungalow in 'stile Cape Cod' con struttura in legno, da lui smembrato e avvolto in una nuova pelle di compensato, metallo ondulato e rete metallica. La collisione di forme, grezza e persino violenta, sembrò catturare le fratture politiche e generazionali che avevano lacerato la società americana - e in particolare la famiglia - fin dagli Anni 60. Quella casa, dove Gerhy visse per quattro decenni, lo consacrò come una forza innovatrice nell'architettura. L'architetto ne realizzò altre negli anni successivi, evocando strutture a metà costruzione. "Non è bellezza né bruttezza", disse al New York Times Magazine Philip Johnson descrivendo nel 1982 con il New York Times Magazine la sensazione di trovarcisi dentro "una sorta di soddisfazione inquietante che non si prova in nessun altro spazio".