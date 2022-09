Lo stop del gasdotto Nord Stream 1, imposto da Mosca in questi giorni, potrebbe diventare una misura permanente nei prossimi mesi. Gli Stati europei si preparano alle conseguenze. Secondo Tabarelli (Nomisma Energia), se la Russia chiude i rubinetti, da gennaio bisogna aspettarsi razionamenti : “Le scorte non basterebbero, nuovi rigassificatori solo in primavera”. Possibili anche ulteriori aumenti dei prezzi e crollo del Pil.