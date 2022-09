Hillary Clinton a Sky TG24: Meloni premier? “Giudicarla su ciò che fa”

L'ex segretaria di Stato Usa, da Venezia, ha parlato con Maria Latella in un’intervista in onda alle 19.15 nella puntata di Mondo. “Penso che ogni volta che una donna viene eletta è un passo avanti. Poi però, proprio come un uomo, dovrà essere giudicata su ciò che rappresenta”, ha detto sulla leader di Fdi. Su Putin: “È un uomo molto pericoloso”. Sugli Stati Uniti: “C’è una battaglia molto forte tra democrazia e autocrazia”. Su aborto e Corte Suprema: “Gli americani, con il voto, diranno di non essere d’accordo” ascolta articolo Condividi

“Penso che ogni volta che una donna viene eletta come capo di Stato, capo di governo, è un passo avanti. Poi però quella donna, proprio come un uomo, dovrà essere giudicata su ciò che rappresenta, su ciò che fa”. Sono queste la parole di Hillary Clinton su Giorgia Meloni a Sky TG24. L'ex segretaria di Stato Usa ha parlato di questo e di altri temi con Maria Latella, in un’intervista in onda alle 19.15 di oggi, 2 settembre, nella puntata di Mondo. Il faccia a faccia a Venezia, dove Clinton è ospite alla Mostra del Cinema.

Meloni premier? “Dovrà essere giudicata su ciò che fa” vedi anche Elezioni politiche 2022, i programmi elettorali di tutti i partiti “Io non so molto di lei”, ha detto Clinton parlando di Giorgia Meloni. “Però – ha aggiunto – posso dire una cosa: penso che ogni volta che una donna viene eletta come capo di Stato, capo di governo, è un passo avanti. Poi però quella donna, proprio come un uomo, dovrà essere giudicata su ciò che rappresenta, su ciò che fa. E quindi si può aprire una porta per avere la prima donna, ma questa non è la fine della storia. Le persone dovranno giudicare: sta facendo un buon lavoro? Sta aiutando le persone o meno? Quindi penso che sarà un'analisi a due parti”.

“Putin è un uomo molto pericoloso” vedi anche Funerali Gorbaciov, Cremlino: Putin non parteciperà alle esequie Un altro passaggio dell’intervista ha riguardato Vladimir Putin e la Russia, compresi i timori di interferenze nelle prossime elezioni. “Queste paure sono fondate – ha detto Clinton –. La Russia ha continuamente cercato di interferire nelle elezioni, proprio come ha fatto nelle elezioni del 2016 in cui io ero candidata come presidente. Ma non soltanto, anche in Europa sostengono partiti politici, candidati, vogliono un'Europa divisa, con persone al governo sia in Europa che nell'America del Nord che non cerchino di ostacolare Putin dalla sua visione di Pietro il Grande, dalla sua espansione del potere russo, dal conquistare Paesi confinanti come sta cercando di fare in Ucraina”. Sul presidente russo, ha aggiunto: “Tutti adesso hanno capito, si sono risvegliati. Ci sono stati avvertimenti su Putin, ma molti dicevano: ‘È il 21esimo secolo, non lo farà’. E invece ha invaso la Georgia, ha annesso la Crimea, alcune parti dell'Ucraina, adesso ha lanciato un'invasione non provocata dell'Ucraina. Quindi è un uomo molto pericoloso e sono molto orgogliosa dell'Europa, degli Stati Uniti e del Canada, che sono allineati a favore dell'Ucraina, contro Putin”.

“C’è una battaglia tra democrazia e autocrazia” vedi anche Usa, Biden attacca Trump: “Una minaccia per gli Stati Uniti" Clinton ha parlato anche della situazione negli Stati Uniti, in vista delle elezioni di metà mandato. Il Partito repubblicano, ha detto, “è diventato un partito di estrema destra, un partito con interessi specifici, persone che vogliono riportare indietro al tempo prima dei diritti umani, dei diritti delle donne. So che il presidente Biden parlerà sempre più ad alta voce per tracciare la differenza tra il Partito repubblicano così com’è adesso e il Partito democratico, mentre ci avviciniamo alle elezioni di midterm”. E ancora: “Penso che siamo in un contesto mondiale in cui c’è una battaglia tra democrazia e autocrazia. E questo nel nostro Paese è veramente molto forte: tra il Partito democratico che ad esempio vuole migliorare la salute pubblica, la vita delle persone, andare contro i cambiamenti climatici, e un partito che invece ha sostenuto un attacco alla nostra capitale, che sostiene ancora un ex presidente che viene indagato su vari fronti. Quindi si tratta di sviluppi molto tristi, ma sono molto contenta che le persone comincino ad aprire gli occhi e vedere cosa c’è in gioco”.

Su aborto e Corte Suprema: “Americani, con il voto, diranno di non essere d’accordo” vedi anche Aborto, in Italia il tasso è tra i più bassi al mondo: i dati Altro tema, quello dell’aborto. “Abbiamo visto, fin da quella decisione della Corte Suprema, come stanno reagendo le persone. Ci sono state diverse elezioni e i candidati che sono molto fermi nel dire che il governo non dovrebbe avere alcun ruolo in questa decisione - una decisione che sta alla donna, alla sua coscienza, alla famiglia, ai suoi medici - stanno vincendo, ovunque, dal Kansas all’Alaska”, ha detto l’ex segretaria di Stato. “Quindi – ha aggiunto – io credo che la realtà di questa decisione e l’estrema posizione presa da alcuni Stati, senza alcuna eccezione per la violenza sulla donna, l’incesto, porteranno le persone a votare. E quindi penso che il popolo americano, con il proprio voto, dirà ad alta voce di non essere d’accordo. Questo sarà ottimo per il Partito democratico, ma soprattutto per le donne in America”.