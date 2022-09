Funerali Gorbaciov, Cremlino: Putin non parteciperà

L'assenza del capo del Cremlino alle esequie, in programma per sabato prossimo, è stata ufficialmente motivata con impossibilità legate ai suoi impegni. Poco dopo la tv di Stato ha diffuso le immagini dell'addio all'ex leader sovietico: bouquet di rose rosse e un accenno di inchino

Vladimir Putin non sarà presente ai funerali di Mikhail Gorbaciov, in programma a Mosca per sabato prossimo. La motivazione dell'assenza è arrivata oggi, con problemi legati all'agenda del capo del Cremlino. "Sappiamo che la cerimonia principale si svolgerà il 3 settembre, come pure il funerale. Ma gli impegni del presidente non gli consentiranno di essere presente", ha dichiarato ai media il portavoce di Putin Dimitri Peskov. Lo stesso portavoce ha precisato che il presidente russo si è già recato all'ospedale di Mosca dove Gorbaciov si è spento, martedì scorso, per "deporre dei fiori accanto alla sua bara". Dopo la funzione Gorbaciov sarà sepolto accanto alla moglie Raissa a Mosca nel cimitero di Novodevichy.