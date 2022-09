Usa, Biden attacca Trump: “Una minaccia per gli Stati Uniti"

"Non c'è spazio per la violenza e mai ci sarà”

approfondimento

Biden lancia campagna di Midterm: "Con Trump diritti a rischio"

Con toni grintosi, gli stessi usati per la prima volta in Maryland, il 25 agosto, Biden ha attaccato i Repubblicani dicendo che negli Stati Uniti “non c'è spazio per la violenza e mai ci sarà”. “Noi respingeremo la violenza – ha insistito - il Paese esiste solo se noi, come popolo, rispettiamo gli altri, solo se, come popolo, rispettiamo la Costituzione, le istituzioni, le differenze politiche. Biden si è scusato per aver definito "fascisti" i trumpiani, ma ha rincarato le accuse, parlando di "eguaglianza e democrazia sotto attacco", accusando di nuovo i Repubblicani di rappresentare una "minaccia per le fondamenta della repubblica".

“Trump non riconosce la volontà del popolo”

Biden ha accusato gli avversari di seguire con "cieca obbedienza" Donald Trump, di "non riconoscere la volontà del popolo" e, in definitiva, di rappresentare una "minaccia per la democrazia". Su questo punto il Presidente è tornato più volte nel suo intervento alla Independence Hall di Philadelphia. A sottolineare le sue parole con gli applausi circa trecento invitati, che hanno seguito il discorso dell'inquilino della Casa Bianca, protetto da un vetro trasparente a prova di proiettili.