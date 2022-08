Usa, Biden lancia campagna di Midterm: "Con Trump diritti a rischio"

Mondo

“La democrazia funziona ancora in America nonostante tutti i discorsi sulla sua scomparsa”: così Joe Biden firmando la legge sull’inflazione e il clima alla Casa Bianca, “una delle leggi più significative della nostra storia”. Una firma che arriva nella settimana in cui si sono svolte le primarie repubblicane in Wyoming e Alaska, che hanno visto trionfare i candidati sostenuti da Donald Trump (e la sconfitta di Liz Cheney) A cura di Valentina Clemente

Inflation Reduction Act - Dopo un periodo di “chiaro pericolo per la democrazia e lo Stato di diritto” per gli Stati Uniti “ci troviamo in un momento di sostanza”, ha sottolineando Biden firmando l’Inflation Reduction Act. Tra i rappresentanti dei democratici presenti alla Casa Bianca, anche il senatore Joe Manchin il cui voto è stato fondamentale per far passare il provvedimento alla Camera Alta. Con questa legge, ha sottolineato il presidente, “abbiamo dimostrato che la democrazia in America non funziona solo per pochi ma per tutti”