Usa Weekly News, Biden contro Trump: “A novembre in gioco democrazia"

Visiting Fellow – L’ex sindaco di New York Bill de Blasio sarà professore ospite all’lnstitute of Politics alla Harvard Kennedy School e all’Harvard T.H. Chan School of Public Health di Harvard. La sua docenza si focalizzerà sull’istruzione infantile precoce e sulla leadership durante la pandemia. “Sono felice di unirmi all’Iop per contribuire ad ispirare la prossima generazioni di leader della nostra nazione a trovare modi per servire in politica e nel servizio pubblico e per costruire un governo che è al servizio dei lavoratori” - ha detto de Blasio