Spagna, treni gratis per i pendolari dall'1 settembre al 31 dicembre

Economia

Mezzi pubblici gratis, ipotesi per Roma. Ecco dove è già realtà

Il sindaco della Capitale si dice ottimista sul 'trovare risorse e realizzare un investimento forte per avere la gratuità o quasi del trasporto pubblico, dei treni, degli autobus durante l'autunno'. In Germania è già così, in Spagna lo sarà nei prossimi mesi, ma ci sono casi anche in Italia

Si fa largo anche in alcune realtà italiane l'ipotesi di rendere i trasporti pubblici gratuiti (o quasi). Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al congresso del Psi ha detto: "Penso che sia possibile trovare delle risorse per realizzare un investimento forte per avere la gratuità o quasi del trasporto pubblico, dei treni, degli autobus durante l'autunno". Un'idea che è già realtà in altri Paesi e anche in alcune città italiane

La proposta di Gualtieri, ipotizzata già per il prossimo autunno, è stata pensata “per dare un aiuto concreto ai lavoratori, alle persone con i redditi più bassi” e per “dare un contributo alla lotta per il mutamento climatico”