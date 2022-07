Spagna, treni gratis per promuovere il risparmio energetico

Durante il dibattito sullo stato della Nazione, il premier Pedro Sanchez ha annunciato il nuovo intervento del governo contro inflazione e crisi: un rimborso sugli abbonamenti ai treni locali e regionali che verranno comprati da settembre a dicembre ascolta articolo Condividi

Biglietti e abbonamenti alla rete ferroviaria statale gratis per tre mesi. È l’ultima misura varata in Spagna contro l’aumento dei prezzi energetici causato dalla guerra tra Russia e Ucraina. Ad annunciarla è stato oggi lo stesso premier spagnolo Pedro Sanchez, intervenendo in Parlamento nel corso del dibattito sullo stato della Nazione.

Rimborsi al 100% Il piano messo a punto da Madrid per aiutare i cittadini a fronteggiare i rincari e incentivare il trasporto pubblico prevede di rimborsare ai passeggeri il 100% degli importi pagati per gli abbonamenti alle tratte ferroviarie locali e di media distanza controllate dallo Stato. Una misura che, ha spiegato il primo ministro socialista Sanchez, “sarà in vigore dal primo settembre al 31 dicembre".

Gli altri interventi approfondimento Trenitalia, in arrivo la nuova offerta estiva Summer Experience 2022 Per fronteggiare quella che Sanchez ha definito “la grande sfida del Paese in questo momento", ossia l’inflazione al 10,2%, il governo ha previsto anche altri provvedimenti. Tra questi, il taglio agli extra profitti delle dei gruppi energetici e una serie di bonus per famiglie e fasce fragili della popolazione. “Darò la vita per difendere la classe media e lavoratrice del Paese”, ha detto il leader. Che ha poi aggiunto: “Non si tratta di nulla che vada a stravolgere il nostro modo di vivere, bensì di azioni che ci permettano di difendere i nostri valori e il nostro stile di vita quando questi vengono attaccati”. Il premier spagnolo ha fatto delle politiche sociali un cavallo di battaglia: tra le sue misure più discusse, quella con cui due mesi fa ha promosso una legge per riconoscere alle lavoratrici un congedo mestruale di tre giorni ogni mese.