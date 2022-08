Taiwan, proposto aumento della spesa militare di quasi il 14%

Il pacchetto, su cui dovrà esprimersi il Parlamento, dovrebbe comprendere i fondi per nuovi caccia e per altro equipaggiamento militare e potrebbe portare il bilancio della difesa alla cifra record di 586,3 miliardi di dollari taiwanesi (19,4 miliardi di dollari)

Le autorità di Taiwan hanno proposto un aumento, pari al 13,9%, della spesa militare. Il progetto fa parte della legge di bilancio per il 2023, valutato a fronte dell'escalation di tensione con Pechino per le sue esercitazioni militari. Il pacchetto, su cui dovrà esprimersi il Parlamento, segna per il sesto anno di fila la crescita dei fondi per la difesa a partire dal 2017. L’aumento, che dovrebbe comprendere i fondi per nuovi caccia e per altro equipaggiamento militare, potrebbe portare il bilancio della difesa alla cifra record di 586,3 miliardi di dollari taiwanesi (19,4 miliardi di dollari). La cifra corrisponde al 15% dell'intera spesa pubblica.