Il principe Carlo non ha apprezzato il modo in cui è stato rappresentato in The Crown 4. Il politico scozzese Anas Sarwar, parlando all'Edinburgh Festival Fringe 2022, ha rivelato che un anno fa, durante un evento in Scozia, Carlo si presentò a lui e ad altri parlamentari dicendo: “Salve, piacere di conoscervi tutti. Non sono affatto come mi ritraggono su Netflix”