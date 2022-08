Laver Cup, Kate Middleton scende in campo con Federer per beneficenza

Dal 23 al 25 settembre Londra ospiterà una nuova edizione della Laver Cup, torneo di tennis a squadre che si svolge annualmente dal 2017, che questa volta avrà i riflettori puntati non solo per le prestazioni sportive: tra i nomi c'è infatti anche quello di Kate Middleton. Il tennistab Roger Federer ha reso noto che la Duchessa di Cambridge collaborerà con la manifestazione per “spingere” la raccolta fondi per due enti di beneficenza. Tutti i proventi raccolti dalla vendita dei biglietti per il Laver Cup Open Practice Day (in data 22 settembre), saranno suddivisi tra gli enti di beneficenza Action for Children e la LTA Tennis Foundation.

L'annuncio di Federer

“Sono felice di annunciare che quest’anno la Laver Cup collaborerà con la Duchessa di Cambridge per raccogliere fondi per due incredibili raccolte di beneficenza: @actionforchildrenuk e la @LTA Tennis Foundation - ha annunciato su Twitter Federer - Grazie per il vostro supporto, non vedo l'ora di vedervi a Londra!”. Kate Middleton, oltre a essere testimonial degli enti di beneficenza che la Laver Cup ha scelto di supportare, scenderà anche in campo con la racchetta.