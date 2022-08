Ancora sì: Harry e Meghan vogliono rinnovare la promessa di matrimonio

LONDRA - Si dicono “più innamorati che mai”, con il principe Harry che dichiara di “aver vinto la lotteria” nello sposare Meghan. Così innamorati che il duca e la duchessa di Sussex avrebbero deciso di rinnovare la loro promessa pronunciata per la prima volta nella cappella di San Giorgio, a Windsor, nel 2018. Questa volta lo faranno negli Stati Uniti, dove si sono trasferiti a vivere nel 2020.

Orgogliosamente insieme

“Sono così orgogliosi di cosa hanno raggiunto insieme”, ha sostenuto alla rivista Heat un amico della coppia che ha garantito come, a dispetto di tutti gli impegni presi (apparizioni varie e una docuserie), i duchi desiderino davvero fare questo passo. Anzi, sarebbero “super emozionati” all’idea di farlo, con buona pace di quanti vedono invece in questa iniziativa solo un altro modo di far parlare di sé. Difficile che però accada prima di tornare alla terra natia di lui, per partecipare ad eventi di carattere umanitario.

Un nuovo viaggio in Uk

La coppia sarà infatti a Manchester il 5 settembre, per assistere al “Manchester for the One Young World Summit” e prima di prendere parte ai “WellChild Awards” a Londra l’8 settembre. Harry avrebbe quindi superato le preoccupazioni legate alla sicurezza sua e della sua famiglia nel Regno Unito, che hanno rappresentato uno dei (tanti) motivi di tensione con la Famiglia Reale (col padre Carlo e il fratello William in particolare).

Il viaggio di settembre sarà infatti il primo nel Regno Unito dopo la breve partecipazione dei duchi ai festeggiamenti per il giubileo di platino della Regina Elisabetta II dell’inizio del giugno scorso e cadrà pochi giorni dopo il venticinquesimo anniversario della morte della principessa Diana, madre di Harry.