Altro giro in centro, altro outfit per Letizia Ortiz e le Infante Leonor e Sofia, le più fotografate di Palma di Maiorca. Per la passeggiata pomeridiana, la sovrana non rinuncia alle espadrillas per il suo look composto da shorts e camicia, un outfit low cost tranne che per le calzature, Boss, e gli occhiali da sole, Carolina Herrera. Espadrillas con zeppa, invece, per le due ragazze, perfette per i loro minidress leggeri