Aborto, petizione a Google: stessi benefici per tutti i lavoratori

La richiesta, diffusa dall'Alphabet workers union, è stata firmata da oltre 650 lavoratori della società madre di Google. A giugno, l’azienda americana aveva annunciato alcuni benefici per i dipendenti a tempo pieno ma non per quelli temporanei: tra questi anche la possibilità trasferirsi in tutti quegli Stati dove il diritto all'interruzione di gravidanza è ancora garantito

I benefici concessi a giugno

A giugno il colosso di Mountain View aveva annunciato alcuni benefici per i dipendenti a tempo pieno, tra cui anche la possibilità trasferirsi in tutti quegli Stati in cui il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza è ancora garantito, dopo il ribaltamento della sentenza Roe v. Wade. L’azienda aveva dichiarato che i dipendenti nelle zone “colpite” dalle restrizioni in materia di aborto potevano richiedere il trasferimento permanente senza fornire alcuna giustificazione. Il provvedimento, però, non si estendeva anche ai lavoratori a contratto e temporanei.

Le richieste avanzate dai lavoratori

Tra le richieste avanzate dai lavoratori c’è stata quindi quella di coinvolgere nei benefici promessi ai dipendenti anche le altre figure professionali. Senza dimenticare “l’aggiunta di un minimo di sette giorni di malattia supplementare” per avere così l’opportunità di viaggiare. Nella petizione, inviata direttamente ai dirigenti, il personale del colosso informatico ha inoltre chiesto di sospendere le donazioni ai politici antiaborto.