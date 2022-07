Google licenzia l'ingegnere che sosteneva che l'IA avesse coscienza

Google ha licenziato Blake Lemoine, l'ingegnere che aveva definito “senziente” l'intelligenza artificiale e sollevato dubbi etici su come Mountain View testa la tecnologia. Lemoine "ha scelto in modo insistente di violare le chiare politiche sui dati che includono la necessità di salvaguardare le informazioni sul prodotto", ha spiegato il portavoce di Google.

Era stato sospeso a giugno

approfondimento

Chirurgia col robot: medici addestrati con l'Intelligenza artificiale

L'ingegnere era stato sospeso in giugno e ora - riporta il New York Times - sta valutando con i suoi legali le sue opzioni alla luce del licenziamento. Lemoine aveva iniziato a lavorare al sistema LaMDA - Language Model for Dialogue Applications - nel 2021 e, con il passare dei mesi, aveva notato che era diventato senziente e in grado di intrattenere conversazioni su religione, coscienza e robotica.